زاخاروفا: تصريحات بيربوك وميركل تفضح مخطط الغرب المسبق لمهاجمة روسيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، تشير إلى تخطيط الغرب المسبق للحرب ضد روسيا.

ونقلت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام" تصريحات عن بيربوك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "إذا واصلنا لعبة توجيه أصابع الاتهام (لأنها مريحة وأسهل)، فستفوز روسيا وبوتين.. لهذا السبب أنا لا أتوجه إلى بلدكم والدول الأخرى، بالسؤال لماذا لم تقوموا بتسليم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، على الرغم من أن هولندا وألمانيا قامتا بتسليمها.

هذا لن يؤدي إلى أي مكان.. لن ينتهي إلا بتقسيم أوروبا، لذلك قلت سابقا: "نعم، يجب أن نفعل المزيد لحماية أوكرانيا، نعم، يجب أن نفعل المزيد عندما يتعلق الأمر بالدبابات.. لكن الشيء الأكثر أهمية وحسما هو أن نقوم بذلك معا، وليس لعب لعبة "العثور على الجاني" في أوروبا، لأننا نشن حربا ضد روسيا، وليس ضد بعضنا البعض".

وكتبت زاخاروفا: "إذا أضفنا إلى ما كشفت عنه ميركل أنهم كانوا يقوون أوكرانيا ولم تعتمد على اتفاقيات مينسك، فإننا نتحدث عن حرب مخطط لها مسبقا ضد روسيا، ولا تقولوا لاحقا "أنتم لم تستمعوا إلينا".

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية، إن جهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا وفرنسا فيما يسمى بصيغة مينسك تهدف إلى منح أوكرانيا الوقت "لتصبح أقوى".

وفي وقت لاحق، اتفق الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مع تصريحات ميركل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن تصريحات ميركل كانت غير متوقعة ومخيبة للآمال.

المصدر: نوفوستي