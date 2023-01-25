النرويج تزود أوكرانيا بالدبابات والتدريب والتمويل

أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن آريلد غرام يوم الأربعاء أن بلاده ستزود أوكرانيا بالدبابات.

ونقلت قناة NRK النرويجية عن الوزير قوله، إن "الدبابات أصبحت مطلوبة جدا الآن. وتؤيد النرويج وحكومتها تسليم الدبابات لأوكرانيا. والنرويج يجب أن تشارك في ذلك".

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ولم يحدد الوزير عدد الدبابات التي ستقدمها النرويج لأوكرانيا.

وبشأن نوع الدبابات التي ستقدم للقوات الأوكرانية، قال غرام إن "هناك خيارات مختلفة. ولدينا دبابات "ليوبارد 4".

وأضاف أن النرويج ستدعم القوات الأوكرانية بالتدريب والتمويل.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستسمح للدول التي تمتلك الدبابات الألمانية الصنع، بتسليمها لأوكرانيا. كما ستقدم ألمانيا 14 دبابة من نوع "ليوبارد 2" لكييف.

المصدر: تاس