إستونيا تعوض ما فقدته من أسلحة أرسلها لأوكرانيا

أكدت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس أن بلادها عوضت عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، موضحة أن ما يتم نقله إلى كييف يستبدل عنه بالفعل أو أنه هو في طور التعويض.

وأوضحت كالاس متحدثة إلى أعضاء البرلمان الأربعاء "على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي هيمارز في طريقها إلينا أو أنها قد وصلت بالفعل. ولدينا مدافع هاوتزر ذاتية الدفع (تم شراؤها من كوريا الجنوبية)، هذه بدلا من مدافع الهاوتزر التي سلمناها إلى أوكرانيا. في الواقع، كنا نخطط لاستبدالها في جميع الأحوال، لأن الذخيرة الخاصة بها نفدت. وفي المحصلة قدراتنا الدفاعية تعززت بدل أن تتراجع".

وأشارت رئيسة الوزراء أيضا إلى أن أستونيا اشترت ذخيرة خلال العام الماضي، أكثر مما بحوزتها على مدى الـ 30 عاما الماضية، وبحلول عام 2025 ستتلقى المزيد من الذخيرة بقيمة 900 مليون يورو

وأيدت الحكومة الإستونية الأسبوع الماضي اقتراح وزير الدفاع هانو بيفكور بتزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها 113 مليون يورو. تتضمن العشرات من مدافع الهاوتزر، وآلاف قذائف المدفعية عيار 155 ملم، ومئات قاذفات القنابل المضادة للدبابات، بالإضافة إلى وحدات دعم المدفعية.

وكانت إستونيا قد زودت أوكرانيا في وقت سابق، بأنظمة جافلين المضادة للدبابات ومدافع هاوتزر وقاذفات قنابل مضادة للدبابات ومدافع هاون، ومركبات، ومعدات اتصال. كما أنها بالتعاون مع ألمانيا، زودت أوكرانيا بمستشفيين ميدانيين وأدوية بقيمة 15 مليون يورو.

المصدر: ريا نوفوستي