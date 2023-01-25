"واشنطن بوست": تسليم "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا يمتد إلى الخريف القادم

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن السلطات الأمريكية لن تتمكن على الأرجح، من تنفيذ عملية تسليم دبابات "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا، قبل بداية الخريف القادم.

وكتبت الصحيفة اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على وشك الإعلان عن أنها سترسل دبابات (إلى أوكرانيا)، على الرغم من أنه من المحتمل ألّا يتم هذا التسليم حتى الخريف على الأقل".

وأشارت في مقال لها، إلى أن نقل هذه الدبابات إلى أوكرانيا، بحسب ما لفتت إليه الإدارة الأمريكية في وقت سابق، محفوف بـ "صعوبات لوجستية".

هذا ومن المقرّر أن يلقي بايدن كلمة في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بشأن المساعدات لأوكرانيا.

بدروها، ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن واشنطن تخطّط للإعلان عن نقل حوالي 30 دبابة "أبرامز إم 1"، إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

المصدر: تاس