بيسكوف: مبادرة "اللجنة الأولمبية الدولية" فيها "الكثير من السياسة"

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المستحيل التعليق على مبادرة "اللجنة الأولمبية الدولية" بشأن قبول الروس في المسابقات الدولية، وذلك قبل دراسة تلك المبادرة.

وأشار بيسكوف، في تصريح لـ"آر بي كا سبورت"، إلى أنه رغم ذلك، حتى في الصياغة التي تضمنها اقتراح اللجنة، نجد هناك الكثير من السياسة بداخلها .

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وقال: "أعتبر أنه من المستحيل التعليق قبل النظر فيها. نحن بحاجة لمعرفة ما سيتم قبوله. وحتى الآن، هناك شيء واحد ملفت للنظر - حتى في صياغة المبادرة هناك الكثير من السياسة، والتي ينبغي أن تكون غريبة عن أفكار الأسرة الأولمبية."

يشار إلى أنه في وقت سابق، دعت اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية للنظر في السماح للروس الذين لا يشاركون بنشاط في دعم العملية العسكرية الخاصة، بالمشاركة في المنافسات الرياضية.

هذا ويجب على الرياضيين أيضا "الامتثال الكامل للقانون العالمي لمكافحة المنشطات وجميع القواعد واللوائح ذات الصلة لمكافحة المنشطات."

المصدر: تاس