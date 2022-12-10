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عودة الرياضيين الروس والبيلاروس للمنافسات الأولمبية من البوابة الآسيوية

الرياضة

عودة الرياضيين الروس والبيلاروس للمنافسات الأولمبية من البوابة الآسيوية
AFP
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فتحت اللجنة الأولمبية الدولية الباب لعودة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا، للمشاركة في المنافسات الدولية الرياضية.

ووافقت القمة الأولمبية، الجمعة، على اقتراح من المجلس الأولمبي الأسيوي "لتسهيل مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات في آسيا تحت سلطته، مع احترام العقوبات الموقعة".

وذكر المجلس الأولمبي الآسيوي، أن الإجراءات الوقائية التي تم تحديدها كسبب للعقوبة على الرياضيين، لم تعد قائمة بالنسبة لهم، في حين أن العقوبات تخص حكومتي روسيا وبيلاروسيا.

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وقال البيان إن شروط مشاركة الروس والبيلاروس تتضمن احترام الميثاق الأولمبي والعقوبات، التي تتضمن العقوبة على العلم، النشيد، الألوان، أو أي شيء يعرف روسيا وبيلاروسيا في الأحداث الرياضية.

وأضاف البيان أن اللجنة الأولمبية "ستقود الاستكشاف الإضافي لمبادرة المجلس الأولمبي الآسيوي، التي تتعلق بمشاركة الرياضيين الأكثر احتراما للميثاق الأولمبي والعقوبات".

وتابع: "هذه المبادرة ستتم مناقشتها، في الجولة التالية من مشاورات اللجنة الأولمبية مع أعضائها، ممثلي الرياضيين، والاتحادات الوطنية واللجان الأولمبية المحلية".

وذكرت منظمة الاتحادات الرياضية الدولية، أنه لا ينبغي أن يكون هناك حل واحد يناسب الجميع، لكن ينبغي على كل اتحاد أن يقيم بعناية رياضته، وما إذا كانت أسباب تدابير الحماية ما زالت قائمة.

ومن جانبه، قال اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية إن مبادرة المجلس الأولمبي الآسيوي كانت "خطوة ضخمة لإعادة وحدة الـ206 لجان أولمبية محلية".

وترأس القمة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

المصدر:"وكالات"

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