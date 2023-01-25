مدفيديف يعلن أن نظام كييف سيفقد قريبا المنافذ المطلة على البحر

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن نظام كييف سيفقد قريبا أي منفذ له مطل على البحر.

وكتب مدفيديف ذلك في قناته على "تيلغرام" اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على رغبة كييف في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسلحة الهجومية من جانب الغرب، بما في ذلك الطائرات والغواصات.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح العقيد المتقاعد والمستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، بأن واشنطن تدرك قرب هزيمة كييف، وتريد تسليم الدبابات إلى أوكرانيا فقط لإطالة أمد القتال.

وقال: "أعتقد أنهم يشعرون أنها قضية خاسرة.. وهزيمة أوكرانيا أمر مؤكد ولا مفر منه، والإدارة الأمريكية تحاول فهم كيف يمكن إطالة أمد هذه المعاناة".

المصدر: تاس