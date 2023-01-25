تصريحات تصعيدية من حزب ألماني يميني تفوق إرسال "ليوبارد"

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني أن برلين قد تفكر في تزويد كييف بطائرات مقاتلة في حال لم ينجح توريد دبابات "ليوبارد2" إليها.

وعبّر عن هذا الرأي جان نولت، النائب في البوندستاغ من حزب البديل من أجل ألمانيا، في تعليق لصحيفة "إزفستيا"، ونشرته اليوم الخميس.

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وعند سؤاله عمّا إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن الطائرات المقاتلة الألمانية لن يتم إرسالها إلى كييف، لأن هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، أشار إلى أن "إرسال الدبابات القتالية، وهو ما يفتقر إليه الجيش الألماني يؤدي إلى ذلك".

وأردف: "مع ذلك، تم اتخاذ القرار بتوريدها. ويمكن أن يحدث الشيء نفسه فيما بعد مع المقاتلين، على الرغم من استبعاد مثل هذا الاحتمال في الوقت الحالي".

وأضاف: "أستطيع أن أتخيّل أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، إذا لم يحقّق تسليم ليوبارد2 النجاح المطلوب، فسوف يفكرون في تسليم الطائرات المقاتلة. وسيكون بالتأكيد خطأ كبيرا، لكن يمكنني أن أتخيل حدوثه ".

المصدر: تاس