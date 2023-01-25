خبير: "الحرق" هو مصير "أبرامز" الوحيد بعد وصولها

أكد الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريجين، أنه يُمكن للدبابات الأمريكية "أبرامز إم 1" إطالة أمد القتال فقط، وتأخير موعد هزيمة أوكرانيا.

وصرّح شوريجين بذلك في معرض تعليقه على بيان "البنتاغون" حول الشحنة القادمة المكوّنة من 31 وحدة من هذه المركبات المدرعة إلى نظام كييف بأن الصناعة العسكرية الروسية يجب أن ترد على هذه الخطوة الأمريكية من خلال زيادة إمدادها بالدبابات، وكذلك هيئات القيادة والسيطرة العسكرية التي تخطط لإنشاء وحدات وتشكيلات جديدة مكتملة.

وقال: "مهمتنا الرئيسية هي إحراق تلك الدبابات."

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الدبابات، تم تسليم عشرات الآلاف من القذائف ومئات العربات المدرعة إلى كييف. وقال: "في الواقع، أوكرانيا تخضع لضخ مستمر للأسلحة من أجل مهمة واحدة فقط، إلحاق الهزيمة العسكرية بروسيا بأي ثمن."

المصدر: Lenta.ru