سلاح الجو البريطاني: لا نخطط لإرسال "تايفون" إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين يستغرق سنوات

نقلت صحيفة "التلغراف" عن مصادر في سلاح الجو الملكي البريطاني أن لندن لا تخطط حاليا لإرسال مقاتلات من طراز "تايفون" إلى أوكرانيا وأن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عدة سنوات.

وأكد المصدر في سلاح الجو الملكي على أن "القيادة العسكرية البريطانية تعتبر إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا خطوة محفوفة بالمخاطر، وهي خطوة من شأنها أن تصعد المواجهة" في أوكرانيا.

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بالإضافة إلى ذلك، تعتقد لندن، وبحسب المصادر، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق "عدة سنوات"، وأن دولا تمتلك مقاتلات سوفييتية الصنع، مثل بولندا، يمكنها توريد مقاتلات لقوات كييف.

وكان مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك ذكر، الأربعاء، في مقابلة مع رويترز، إن السلطات الأوكرانية ستقنع الدول الأعضاء في الناتو بنقل طائرات مقاتلة غربية الصنع إليها بعد الحصول على اتفاق بشأن توريد الدبابات إلى كييف.

المصدر: تاس