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5 دول تؤكد استمرار دعمها لكييف عسكريا في إطار أوروأطلسي

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5 دول تؤكد استمرار دعمها لكييف عسكريا في إطار أوروأطلسي
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس اتفق، عبر الهاتف، مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا على مواصلة دعم كييف عسكريا في إطار تنسيق أوروأطلسي وثيق.

وأعلن ذلك للصحفيين، اليوم الأربعاء، المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، مشيرا إلى أن شولتس أجرى محادثات هاتفية بعد ظهر الأربعاء مع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني.

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ولفت هيبستريت إلى أن محور المحادثات، كان الوضع الأمني في أوكرانيا.

وأضاف: "وافق رؤساء الدول والحكومات الخمسة على مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار تنسيق أوروأطلسي وثيق".

اليوم، كشفت مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة تخطط هذا الأسبوع، للإعلان عن نقل حوالي 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، ذكر بيان لمجلس الوزراء الألماني أنه تمت الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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