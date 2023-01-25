كندا لن تزود حاليا أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 التي بحوزتها

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته ليس لديها في الوقت الراهن ما تصرح به بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد التي بحوزة وزارة الدفاع الكندية.

وقال ترودو للصحفيين يوم الأربعاء خلال زيارة إلى هاميلتون (أونتاريو)، حيث ألقى خطاب تم نقله عبر قنوات التلفزة الوطنية.

"لن أعلن اليوم (عن توريد الدبابات)، ويمكنني إبلاغكم بأننا ندرس بعناية مسألة الدعم الذي يمكن أن نقدمه لمساعدة أوكرانيا". وأضاف: أوتاوا ستواصل إمداد أوكرانيا بكل ما يمكنها تقديمه.

استنادا لمصادر ، كندا اشترت من ألمانيا 82 دبابة ليوبارد 2 في عام 2007

المصدر: تاس