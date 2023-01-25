بعد إمداده بالدبابات.. زيلينسكي "ينتظر" حاليا طائرات وصواريخ من الغرب

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه بعد إعلان دول غربية، يوم الأربعاء، عن إمداد كييف بالدبابات، فإن أوكرانيا بحاجة لتلقّي منها صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة أيضا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على قناته في "تيلغرام": "تحدثت اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. يجب عليهم أيضا فتح توريد الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، والمهم – أنه يجب توسيع تعاوننا في مجال المدفعية، ويجب أن ندخل في توريد الطائرات لأوكرانيا."

وكان زيلينسكي قد عبّر في وقت سابق، عن أنه ناقش مع ستولتنبرغ إلغاء حظر إمدادات "أنواع جديدة من الأسلحة من حيث المبدأ" لأوكرانيا.

هذا وقد أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأربعاء، عزمها نقل 31 دبابة "أبرامز" إلى كييف.

بدورها، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، ولذلك ستصدر تصاريح لإعادة تصديرها إلى دول أخرى.

المصدر: تاس