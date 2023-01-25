مستشار أوكراني: بعد إرسال الدبابات سنسعى للحصول على الطائرات المقاتلة

صرح يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، بأنه بعد إعلان الدول الغربية عن توريد الدبابات للقوات الأوكرانية، ستسعى أوكرانيا للحصول على الطائرات الحربية.

وقال ساك في حديث لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن "العقبة الكبيرة التالية ستكون الآن الطائرات المقاتلة".

وأضاف: "إذا حصلنا عليها، سيكون التفوق في ميدان القتال هائلا"، مضيفا أن الحديث لا يدور عن مقاتلات "إف-16" فحسب، بل عن طائرات من الجيل الرابع أيضا.

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وتابع المستشار قائلا: "لم يرغبوا في تسليمنا المدفعية الثقيلة، ولاحقا قاموا بذلك. ولم يرغبوا في تسليمنا أنظمة HIMARS، ولاحقا قاموا بذلك. ولم يرغبوا بتسليمنا الدبابات، والآن هم يقدمون لنا الدبابات".

وأضاف: "باستثناء الأسلحة النووية لم يبق هناك أي شيء لم نحصل عليه".

يأتي ذلك بعد إعلان ألمانيا عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتزويدها بالدبابات الألمانية الصنع. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لكييف 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز".

المصدر: رويترز