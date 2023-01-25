 
مباشر

مستشار أوكراني: بعد إرسال الدبابات سنسعى للحصول على الطائرات المقاتلة

أخبار العالم

مستشار أوكراني: بعد إرسال الدبابات سنسعى للحصول على الطائرات المقاتلة
Globallookpress Msgt. Matthew Plew/U.S. Air Force
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ummg

صرح يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، بأنه بعد إعلان الدول الغربية عن توريد الدبابات للقوات الأوكرانية، ستسعى أوكرانيا للحصول على الطائرات الحربية.

وقال ساك في حديث لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن "العقبة الكبيرة التالية ستكون الآن الطائرات المقاتلة".

وأضاف: "إذا حصلنا عليها، سيكون التفوق في ميدان القتال هائلا"، مضيفا أن الحديث لا يدور عن مقاتلات "إف-16" فحسب، بل عن طائرات من الجيل الرابع أيضا.

إقرأ المزيد
400 مليون دولار .. حجم حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا
400 مليون دولار .. حجم حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

وتابع المستشار قائلا: "لم يرغبوا في تسليمنا المدفعية الثقيلة، ولاحقا قاموا بذلك. ولم يرغبوا في تسليمنا أنظمة HIMARS، ولاحقا قاموا بذلك. ولم يرغبوا بتسليمنا الدبابات، والآن هم يقدمون لنا الدبابات".

وأضاف: "باستثناء الأسلحة النووية لم يبق هناك أي شيء لم نحصل عليه".

يأتي ذلك بعد إعلان ألمانيا عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتزويدها بالدبابات الألمانية الصنع. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لكييف 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا