400 مليون دولار .. حجم حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

أعلن البنتاغون في بيان أن الحجم الإجمالي لحزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة المقدمة لأوكرانيا من دبابات أبرامز سيصل إلى 400 مليون دولار.

وينص البيان: "الحزمة في إطار المساعدات الدفاعية المقدمة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار".

وفقا للقائمة، تشمل المساعدات العسكرية 31 دبابة أبرامز بقذائف 120 ملم و "ذخيرة أخرى" وثماني مركبات تكتيكية للإصلاح والإخلاء، ومعدات الدعم، بالإضافة إلى تمويل التدريب والصيانة.

يشار إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لكييف وصل إلى 27.8 مليار دولار منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنذ عام 2014 - 29.9 مليار دولار.

المصدر: ريا نوفوستي