شولتس: الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا على الرغم من توريدنا الدبابات

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه على الرغم من فعالية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا.

وقال شولتس لقناة ZDF الألمانية ردا على سؤال حول ما إذا كانت دبابات "ليوبارد 2" يمكن أن تؤثر على نتيجة الصراع في أوكرانيا: "إنها فعالة للغاية، وستكون مفيدة جدا في هذا الصراع".

كما أشار المستشار، إلى أنه "للأسف" يجب على المرء أن ينطلق من حقيقة أن الصراع لن ينتهي قريبا، ومع ذلك، حسب قوله، لا ينبغي للجانب الروسي أن يتوقع ضعف الدعم المقدم لكييف.

وأضاف شولتش، أن الناتو لا يريد أن يصبح مشاركا مباشرا في الصراع، لذلك حسب قوله، لن يتم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "بأي حال من الأحوال"، كما سيتم استبعاد إرسال جنود الحلف.

وأكد المستشار: "هذا واضح تماما. سأفعل كل ما في وسعي لضمان عدم تحول هذه الحرب إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو".

وتجنب شولتس، الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الانتصار، وقال "لا ينبغي أن تخسر".

وردا على سؤال يوضح ما إذا كان يتعين على روسيا أن تخسر في هذه الحالة، أجاب شولتس أن "روسيا لا ينبغي أن تحقق أهدافها".

بعد بدء العملية الروسية الخاصة لتحرير دونباس من النازيين، خصصت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتسليح القوات الأوكرانية.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي