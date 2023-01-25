الدفاع الفنلندية: نقل دبابات "ليوبارد" للجنوب بهدف إجراء تدريبات (فيديو)

شوهدت اليوم الأربعاء، ثلاث شاحنات محملة بدبابات "ليوبارد" على طريق في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ونشر المواطنون مقطع فيديو لها على الشبكات الاجتماعية.

ونفت وزارة الدفاع الفنلندية ما يتداوله مستخدمو الإنترنت في البلاد، بأن الدبابات كانت مجهزة للشحن إلى أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال الدبابات لإجراء تدريبات في جنوب البلاد، في منطقة مدينة هانكو.

وقالت المتحدثة العسكرية ماري ليبانن: "ستجري مناورات مشتركة للقوات البرية والبحرية في منطقة مدينة هانكو، أولا يتم إعداد وحدات من مختلف الفروع العسكرية، وهذا نوع من التدريبات التي تجري في هذا الوقت من العام، مع مشاركة المركبات المدرعة، وبالتالي تم نقلها إلى هناك".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا، إن هلسنكي ستساهم بنصيبها الدولي في نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، دون الخوض في تفاصيل.

وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، كما تعتزم برلين تشكيل كتيبتين للدبابات، في المرحلة الأولى سيتم توفير سرية من 14 دبابة "ليو بارد إيه 6" من احتياطيات الجيش، وبالإضافة إلى ذلك، سيجري قريبا في ألمانيا تنظيم تدريب للقوات الأوكرانية على استخدامها .

وأرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن دول "الناتو تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي