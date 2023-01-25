الولايات المتحدة: ليس لدينا ما يؤكد نية موسكو استخدام أسلحة دمار شامل أو ضرب دول الناتو

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة لم ترصد اي مؤشرات على ان موسكو تنوي استخدام أسلحة دمار شامل كتطور جديد للأحداث في أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء معلقا على الأوضاع في أوكرانيا في ضوء قرار الغرب البدء بتزويد كييف بالدبابات: "أود فقط أن أخبركم أننا لم نرصد ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه نوايا لاستخدام أسلحة دمار شامل، وبخاصة الأسلحة النووية، سواء كانت تكتيكية أو غير ذلك".

وحول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتوقع قيام كييف بمحاولات لمهاجمة شبه جزيرة القرم الروسية، قال كيربي: "نحن لا نملي على الأوكرانيين العمليات التي ينفذونها ولا المهام التي ينبغي القيام بها، أو ما هي الأهداف التي يتوجب اختيارها".

لكنه أضاف: "نحن فقط نبذل ما بوسعنا لمساعدتهم بالمعلومات الاستخباراتية التي يمكنهم استخدامها".

وتعليقا على الرد الروسي المحتمل على إمداد كييف بالدبابات، قال كيربي: "لا يسعني إلا أن أقول إننا لا نرى أي علامات على الإطلاق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لضرب أراضي الناتو".

المصدر: تاس