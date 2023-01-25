بعد "ليوبارد 2".. زيلينسكي يطالب الناتو برفع الحظر عن أنواع أخرى من أسلحة الناتو

ناقش الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، توريد الدبابات وفك الحظر عن تسليم أنواع أخرى من الأسلحة إلى نظام كييف.

وكتب زيلينسكي اليوم الأربعاء، في قناته على "تيلغرام": "لقد ناقشنا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ المزيد من توحيد صفوف الشركاء لدعم أوكرانيا، ولا سيّما توسيع تحالف الدبابات وفك الحظر بشكل مبدئي عن أنواع جديدة من الأسلحة."

كما ذكر الرئيس الأوكراني أن الطرفين تطّرقا أيضا خلال المحادثة إلى مسالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت برلين أنها سترسل أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزونات القوات الألمانية، وأنها ستصدر تصاريح بإعادة التصدير إلى دول أخرى.

وبحسب وزير الدفاع في البلاد، بوريس بيستوريوس، "يُمكن أن تتم عمليات التسليم الأولى في غضون 3 إلى 4 أشهر".

المصدر: تاس