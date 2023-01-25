"الدوما" الروسي: كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير مسار العملية الخاصة

صرح رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بأن كتيبة الدبابات الأمريكية، لن تساعد زيلينسكي في الاستيلاء على القرم أو تغيير مسار العملية الروسية الخاصة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أكد البيت الأبيض إرسال 31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا، وسوف تشكل كتيبة دبابات واحدة.

وقال سلوتسكي: "كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير وضع شبه جزيرة القرم أو تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، أي محاولة للاستيلاء على شبه الجزيرة ستلقى ردا قاسيا.. وأنا على يقين من أن الهجوم الروسي لن يوقفه إمداد آخر من الأسلحة الغربية".

كما أشار إلى أن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي.

وقال: "الغرب في الواقع، يخوض مواجهة عسكرية ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية بأيدي نظام كييف الدموية".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي