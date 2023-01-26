قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بنحو 75 مقذوفا خلال 24 ساعة

استهدفت قوات كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 75 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين، وإلحاق أضرار بالأبنية السكنية ومرافق البنية التحتية.

وأعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا وأليكساندروفكا.

وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها في تلغرام، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 75 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وشمل إطلاق النيران 6 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 مم، وعلى اتجاه غورلوفكا 9 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى ياسينوفاتايا بقذيفة واحدة من عيار 152 ملم.

وأشار البيان، إلى أن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك، مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي، والمركز السكني غورلوفكا منطقة نيكيتوفسكي وكالينينسكي، وشيروكايا بالكا، ياكوفليفكا وماكيفكا منطقة تشيرفونوغفارديسكي، وأليكساندروفكا.

المصدر: نوفوستي