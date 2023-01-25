"اليونسكو" تدرج المركز التاريخي لأوديسا ضمن قائمة التراث العالمي

أعلنت الدائرة الصحفية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن إدراج المركز التاريخي لمدينة أوديسا، في قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي ووجوب الحفاظ عليه.

ووفقا لبيان صحفي عن المنظمة: "قررت لجنة التراث العالمي يوم الأربعاء، إدراج المركز التاريخي لميناء مدينة أوديسا في أوكرانيا، ضمن قائمة التراث العالمي.. هذا القرار يعترف بالقيمة العالمية البارزة للموقع وواجب البشرية جمعاء في حمايته".

ويشير البيان، إلى أنه وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تتعهد جميع البلدان البالغ عددها 194 التي تبنتها "بعدم اتخاذ أي خطوات متعمدة قد تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بممتلكات التراث العالمي، والتعاون في حمايتها".

وأضاف، يتيح الوضع الجديد لكييف الفرصة لطلب "مساعدة فنية ومالية دولية معززة" لضمان حماية وإصلاح المرفق في حالة حدوث ضرر له، على النحو المحدد في الطلب.

المصدر: تاس