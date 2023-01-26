مقاتلات روسية وبيلاروسية خلال مناورات مشتركة تدمر أهدافا وأنظمة دفاعات جوية "وهمية للعدو"

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن المقاتلات الروسية والبيلاروسية دمرت أثناء تدريبات مشتركة أنظمة دفاعات جوية وأهدافا ومعدات "وهمية للعدو".

وجاء في بيان: "في ساحة تدريب، قامت المقاتلات بأداء مهام قتالية ودمرت الدفاعات الجوية للعدو، وألحقت هزيمة بمراكز القيادة وآلياتهم ومعداتهم. وفي الوقت نفسه، يتم توفير غطاء جوي للمقاتلات الهجومية وقاذافات القنابل".

من مطار ماتشوليشي، تقوم طائرة أواكس A-50 بمهام إجراء الاستطلاع الجوي والتحكم في أطقم المقاتلات متعددة الأدوار التي تقوم بدوريات في المجال الجوي لبيلاروس.

وتجري مناورات طيران تكتيكية مشتركة في بيلاروس في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

المصدر: نوفوستي