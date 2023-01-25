بوتين: تقدم روسيا وسيادتها يعتمدان على صون الذاكرة التاريخية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تقدم روسيا وسيادتها وأمنها القومي يعتمدان على الحفاظ على الذاكرة التاريخية، والأسس الروحية، والقيم الأخلاقية وتعليم الشباب.

وقال بوتين خلال تحيته للمشاركين في منتدى عيد الميلاد التعليمي الدولي: "أنا مقتنع بأن تقدم روسيا الناجح وسيادتها وأمنها القومي منوط بشكل مباشر بالحفاظ على ذاكرتنا التاريخية، والأسس الروحية والقيم الأخلاقية، وتعليم الشباب معايير وطنية عالية".

كما تمنى الرئيس للمشاركين في المنتدى تنفيذ خططهم وكامل التوفيق.

وشدد بوتين، على أن روسيا لن تعيش بدون ثقافة عالمية، على عكس الغرب الذي "يلغي" إرث بيوتر تشايكوفسكي.

وقال: "لم نفكر أبدا في إلغاء بيتهوفن أو باخ أو غيرهما.. هناك (في الغرب) وصل فكرهم لإلغاء تشايكوفسكي.. حسنا، دعوهم يعيشون بدون تشايكوفسكي وبدون دوستويفسكي وتولستوي، أما نحن فلن نعيش بدون الأدب الكلاسيكي العالمي".

وانتشرت في دول الغرب في السنوات الأخيرة، ظاهرة "ثقافة الإلغاء" التي ازدادت شراسة على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث تركزت على معاداة عمياء للروس ورموز ثقافتهم الذين لعبوا على مدى قرون دورا كبيرا في مختلف مجالات الثقافة العالمية.

المصدر: نوفوستي