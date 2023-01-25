روسيا.. "لجنة الدفاع" تكشف تفاصيل بشأن "T-90 الروسية" و"ليوبارد 2" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كارتابولوف إن دبابات "ليوبارد 2" الألمانية أقل فاعلية من دبابات T-90 الروسية.

وأوضح كارتابولوف أن دبابات "ليوبارد 2" الألمانية تعتبر أفضل من دبابات "أبرامز" الأمريكية، لكنها أقل قوة من حيث القوة النارية وحماية الدروع.

وتابع "دبابات ليوبارد ليست سيئة، بل سأقول إنها أكثر فاعلية من أبرامز في عدد من الخصائص. ومع ذلك، بالمقارنة مع دباباتنا T-90، فهي أقل شأنا بشكل كبير في القوة النارية وحماية الدروع، بما في ذلك في آلية عملها".

بالإضافة إلى ذلك، شدد كارتابولوف على أن الدبابات الروسية قد تم اختبارها بالفعل خلال العملية العسكرية الخاصة وأثبتت فاعليتها وأدائها العالي.

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد اشترط سابقا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، بأرسال واشنطن دبابات "أبرامز" لقوات كييف، حسب ما ذكرته صحيفة Süddeutsche Zeitung نقلا عن مصادر مطلعة.

إلا أن تقارير إعلامية أمريكية قالت إن دبابات "أبرامز"، التي قد يتم الإعلان في واشنطن عن قرار إرسالها إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح قريبا، وقد يستغرق ذلك عدة أشهر أو سنوات.

المصدر: تاس