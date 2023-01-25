تقارير: تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" سيستغرق شهورا وربما سنوات

قالت تقارير إعلامية أمريكية إن دبابات "أبرامز"، التي قد يتم الإعلان في واشنطن عن قرار إرسالها إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح في أي وقت قريب، وقد يستغرق ذلك عدة أشهر أو سنوات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تسليم دبابات "أبرامز"، إلى كييف لن يتم في أي وقت قريب، وأنه في حال قررت إدارة بايدن إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا فإن ذلك سيستغرق شهورا إن لم يكن سنوات.

وفي السياق نفسه قالت قناة "ABC"، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الدبابات المتوقع الإعلان عن قرار تزويد كييف بها قد لا يتم نشرها لاستخدامها من قبل الجيش الأوكراني لأكثر من عام، بما في ذلك بسبب حاجة السلطات الأمريكية لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.

وفي قت سابق ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن نقل 30 إلى 50 دبابة أبرامز إلى كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يساعد في التوصل إلى حل بل عكس ذلك، سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنة أسلحة إلى أوكرانيا أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي