السفير الروسي بواشنطن: إمداد أوكرانيا بالدبابات استفزاز صارخ والتبرير لن يجدي نفعا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية سيكون "استفزازا صارخا"، وحذر من أنها ستكون هدفا للقوات وسيتم تدميرها.

وأضاف السفير الروسي في تصريح اليوم الأربعاء، أنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بالدبابات، فإن محاولة تبرير هذه الخطوة بزعم أنها "أسلحة دفاعية" لن تنجح بالتأكيد.

واعتبر أنطونوف هذه الخطوة "استفزازا صارخا آخر ضد روسيا الاتحادية. ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام حول من هو المعتدي الحقيقي في الصراع الحالي".

وأكد السفير الروسي أنه "ليس هناك شك في أنه إذا تم اتخاذ قرار بتزويد كييف بدبابات أبرامز، فسوف يتم تدمير الدبابات الأمريكية من قبل جيشنا بنفس الطريقة التي يتم بها تدمير معدات الناتو الأخرى".

وأشار أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، موضحا أن "(واشنطن) تعطي الضوء الأخضر لاستخدام المساعدة الأمريكية لمهاجمة القرم. وهي تغطي جرائم المتطرفين ضد سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون".

وأضاف أن المسؤولين والخبراء الأمريكيين أنفسهم يعترفون بأن ما يجري هو "حرب بالوكالة" ضد روسيا.

ولفت السفير الانتباه إلى حقيقة أن الأمريكيين يبدأون الحديث عن معونة عسكرية لأوكرانيا، خاصة عند تحقيق القوات الروسية لانتصارات.

ويأتي هذا التصريح تعليقا على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تتحدث عن أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء، عن نقل 30 إلى 50 دبابة أبرامز إلى كييف.

المصدر: نوفوستي