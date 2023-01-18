شولتس: ألمانيا مترددة في تزويد أوكرانيا بالدبابات تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الناتو يريد تفادي المواجهة المباشرة مع روسيا وأن بلاده بين الدول الرائدة في دعم أوكرانيا، مؤكدا مواصلة هذا النهج.

وجاءت تصريحات شولتس في معرض إجابته على سؤال خلال فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي، حول أسباب تردد برلين في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2".

وشدّد على أن ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوات منفردة، معتبرا أن كافة القرارات يتم اتخاذها بالتنسيق مع الحلفاء ولاسيما واشنطن، التي "تلعب دورا مهما في ذلك".

وأضاف: "سنواصل ذلك طالما كان ضروريا، وفي هذا الإطار، نودّ أن نؤكد أنه بإمكان الأوكرانيين الاعتماد علينا".

المصدر: نوفوستي