الخارجية الروسية توضيحا لما قاله بوليانسكي: تصريحات واشنطن باتت صريحة والواقع لا يمكن تجاهله

أوضحت الخارجية الروسية تصريحات النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي بأن الغرب لم يتجاوز "كل الخطوط الحمراء بعد".

وقالت وزارة الخارجية إن "هناك حربا هجينة ضد بلادنا، تحدث عنها (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف بالتفصيل مؤخرا".

وأوضحت أن "الحديث حول الخطوط الحمراء أصبح شيئا من الماضي"، فالولايات الولايات المتحدة أعربت صراحة بشكل لا لبس فيه عن رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.. والواقع لا يمكن تجاهله".

وفي وقت سابق أعرب بوليانسكي في حديث مع الصحفي الأمريكي كيم إيفرسن، عن رأي مفاده أن الناتو والدول الغربية متورطون بالفعل في الصراع في أوكرانيا، ولكن لم يتم تجاوز جميع الخطوط الحمراء حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تضخ منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأسلحة الثقيلة، وتوفر دعما غير مسبوق لقوات كييف.

وقد حذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يساعد في التوصل إلى حل بل عكس ذلك، سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: تاس