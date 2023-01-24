بوليانسكي: الغرب لم يتجاوز بعد أسوأ الخطوط الحمر في الأزمة الأوكرانية

أفاد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الغرب لم يتخط أسوأ الحدود الحمر في الأزمة الأوكرانية بعد.

وأوضح بوليانسكي في مقالبة مع الصحفية الأمريكية، كيم ايفرسن، أن موسكو أوضحت للغرب مرارا أنه تجاوز بعض الحدود الحمر، لكنه لم يتجاوز الحدود الأسوأ بعد، مشيرا إلى أنه عندما تتعامل مع قوة نووية مثل روسيا، فعليك حساب جميع الاحتمالات إذا كنت تريد تجنب المزيد من التصعيد.

إقرأ المزيد

وأضاف بوليانسكي، أن روسيا أرسلت إشارة إلى بعض الدول الغربية، حتى يدركوا أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يغير الموازين، ولن يقلب نتيجة العملية الروسية العسكرية الخاصة جذريا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، حذرت الغرب مرارا من أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الثقيلة، لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي