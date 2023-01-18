رئيس الوزراء البولندي يوضح شروط وارسو لإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard الألمانية

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن بولندا لن تمد أوكرانيا بدبابات Leopard، إلا إذا قامت الدول الأخرى بالشيء ذاته.

وأضاف مورافيتسكي، خلال مؤتمر دافوس، أن بولندا أعلنت نيتها إمداد قوات كييف بـ 14 دبابة Leopard حديثة، ولكن بشرط أن تقوم الدول الأخرى التي تمتلك هذه الدبابات، بإرسالها إلى أوكرانيا، حتى يتمكنوا من تسليح لواءين على الأقل.

كما دعا ألمانيا إلى عدم التهرب من توريد الأسلحة لأوكرانيا، قائلا: "في مثل هذا الوضع، تعد المساهمة الألمانية مهمة للغاية، فلا يمكن لأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، والأقوى من الناحية الاقتصادية، أن تمتنع عن دعم أوكرانيا".

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وأفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال زيارته لمدينة لفوف غربي أوكرانيا يوم الأربعاء، بأن وارسو ستمد قوات كييف بدبابات Leopard الألمانية.

ومن جهته أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، بأن برلين لم تتلق أي طلبات لإعادة تصدير الدبابات، وأكد أنه لا يمكن تسليم دبابات Leopard لأوكرانيا دون إذن من ألمانيا، كونها ألمانية الصنع.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي