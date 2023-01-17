ألمان يشبهون الدعم الغربي لأوكرانيا بـ "الموت الرحيم"

انتقد قراء صحيفة Die Welt الألمانية، وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لمطالبته الحكومة بالسماح لبولندا ودول أخرى، إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard 2 الألمانية.

ويرى الكثير من قراء صحيفة Die Welt، أن إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، سيعقد الأزمة الأوكرانية، ويؤدي إلى مزيد من التصعيد.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "استمر في صب الزيت على النار، حتى تحترق أوكرانيا تماما، يا لها من مساعدة عظيمة، سياسة القتل الرحيم هذه يا سيد هابيك".

وأضاف آخر: "سيد هابيك، عليك حل هذه المسألة بسرعة، لكن ليس من خلال إمداد أوكرانيا بالدبابات، حينها ربما يتمكن زيلينسكي من التفكير في مفاوضات السلام".

وعلق آخر: "زيلينسكي يريد جر الغرب، وتحديدا ألمانيا نحو حرب عالمية ثالثة، الجميع مدرك لعواقبها، فهو غير مهتم بالدبلوماسية والوفاق، ويرفض مفاوضات السلام، والأسوأ من هذا أن بولندا تنجر وراء مطالبه المستمرة، ويبدو أن لديها مخططا ما".

وكتب آخر: "لماذا لا يعمل الأوليغارشيون في أوكرانيا على إنشاء صناعات عسكرية خاصة بهم؟".

وأفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال زيارته لمدينة لفوف غربي أوكرانيا يوم الأربعاء، بأن وارسو ستمد قوات كييف بدبابات Leopard الألمانية.

ومن جهته أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، بأن برلين لم تتلق أي طلبات لإعادة تصدير الدبابات، وأكد أنه لا يمكن تسليم دبابات Leopard لأوكرانيا دون إذن من ألمانيا، كونها ألمانية الصنع.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي