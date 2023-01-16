صحيفة: الغرب يتحسب من إمكانية استيلاء القوات الروسية على معداته العسكرية في أوكرانيا

أفادت صحيفة Military Watch الأمركية، بأن المعضلة التي يواجهها الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تكمن في أن تدمير هذه المعدات يمكن أن يسيء إلى سمعتها في أسواق الأسلحة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبابات Leopard 2 الألمانية، أثبتت فشلها خلال استخدامها من قبل الجيش التركي في مواجهة المسلحين شمالي سوريا والعراق.

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ونوهت الصحيفة بأن بريطانيا ينتابها القلق من تزويد قوات كييف بدبابات، Challenger 2 البريطانية، تحسبا من إمكانية الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية، لذلك فهي تفضل استخدامها في عمليات تدريب الجيش الأوكراني فقط، وعدم استخدامها في خطوط المواجهة الأمامية.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي