بريطانيا تعلن أنها ستزود كييف بـ14 دبابة Challenger 2

أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة Challenger 2 خلال أسابيع، وستكثّف نشاطها الدبلوماسي عالميا لحشد المزيد من الأسلحة لقوات نظام كييف.

وقالت الحكومة البريطانية أنه بإرسال دبابات Challenger 2 إلى أوكرانيا، دخل الدعم البريطاني لأوكرانيا مستوى جديدا.

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وأضافت أنه في الأسابيع المقبلة، سيتم إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا وبعدها حوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز AS90.

وتابعت: "ستبدأ بريطانيا في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر".

وأعلنت لندن عن زيادة النشاط الدبلوماسي البريطاني في الأسبوع المقبل من أجل تشجيع الحلفاء على إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث سيزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الولايات المتحدة وكندا، ووزير الدفاع بن والاس سيزور ألمانيا وإستونيا.

وأشارت لندن إلى أن "رئيس الوزراء يدعو الحلفاء إلى تزويد كييف بالمساعدات العسكرية المقررة لعام 2023 في أسرع وقت لتحقيق أقصى تأثير ممكن".

المصدر: تاس