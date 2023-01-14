سوناك يخطر زيلينسكي هاتفيا بنية لندن تزويد كييف بدبابات "تشالنجر 2"

أفاد مكتب الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هاتفيا، بنيته تزويد كييف بدبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية.

وبحسب بيان مكتب الحكومة البريطانية، أوضح رئيس الوزراء رغبة المملكة في زيادة الدعم لأوكرانيا، من خلال توريد دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية. إلا أنه لم يتم الإفصاح عن عدد الدبابات أو أي تفاصيل إضافية أخرى.

وشدد رئيس الوزراء على أن، الحكومة البريطانية، ستعمل بجد مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم السريع الذي سيسمح لأوكرانيا "بتعزيز مكاسبها، والانتصار في الصراع وتحقيق سلام دائم"، حسبما جاء في البيان.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن سوناك وزيلينسكي ناقشا الوضع الحالي للصراع و "اتفقا على ضرورة الاستفادة من اللحظة الحالية لتعزيز الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا".

وتابع البيان: "سوناك وزيلينسكي رحبا بالالتزامات الدولية الأخرى في هذا الصدد، بما في ذلك تعهدات بولندا بتقديم مجموعة من دبابات ليوبارد".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة The Sun، أن الحكومة البريطانية تعتزم نقل 12 دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا

في 9 يناير، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، نقلا عن مصادر، أنه للمرة الأولى منذ بداية الصراع في أوكرانيا، تدرس لندن إمكانية نقل ما يصل إلى 10 تشالنجر 2 إلى كييف.

المصدر: تاس