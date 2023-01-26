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واشنطن تدعو القوات الأوكرانية للحفاظ على وتائر عملياتها

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واشنطن تدعو القوات الأوكرانية للحفاظ على وتائر عملياتها
AP Susan Walsh
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ترغب في أن تحافظ القوات الأوكرانية على وتائر عملياتها مع تحسن ظروف الطقس.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نعتقد أنه عندما يتحسن الطقس سيرغب الروس في زيادة وتائر العمليات".

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وتابع: "نريد أن نتأكد من أن الأوكرانيين سيتمكنون من الحفاظ على الوتائر ذاتها، بل وأن يكون بإمكانهم فرض الوتائر على الطرف الآخر".

وأشار إلى أن الدبابات الأمريكية لن تصل إلى أوكرانيا إلا بعد "أشهر طويلة".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن تزويد القوات الأوكرانية بـ 31 دبابة من نوع "إم 1 أبرامز"، بينما تعتزم بعض الدول الأوروبية أن تقدم لكييف دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع.

المصدر: نوفوستي

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