المستشار حول كلفة توريد دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا: لا أعلم.. لكن سنأخذ ذلك على عاتقنا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، عدم درايته بالتكلفة المترتبة على توريد الدبابات الألمانية إلى نظام كييف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برلين "ستقوم بأخذ ذلك على عاتقها."

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير، في برلين، ردا على سؤال حول تكلفة تسليم دبابات ليوبارد الألمانية إلى كييف: "لا أستطيع أن أحدّد على وجه اليقين، لكنّنا سنأخذ ذلك على عاتقنا".

هذا وقد أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، قرارها نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، وتعتزم برلين في إطار ذلك تشكيل كتيبتين من هذه الدبابات، وفي المرحلة الأولى سيتم توفير سريّة مكونة من 14 دبابة "ليوبارد 2" من طراز A6 من مخزون الجيش الألماني. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم تدريبات للجيش الأوكراني في ألمانيا قريبا لتشغيلها.

المصدر: نوفوستي