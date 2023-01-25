وسائل إعلام: تخطط واشنطن للإعلان عن نقل نحو 30 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا الأسبوع الجاري

كشفت مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة تخطط هذا الأسبوع، للإعلان عن نقل حوالي 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة CNN عن المصادر قولهم: "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد كييف بحوالي 30 دبابة".

وأضافت الشبكة: "يمكن أن يتم إصدار القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع"، وأشارت المصادر، إلى أن تدريب الجيش الأوكراني على استخدام "أبرامز" قد يستغرق عدة أشهر.

وقالت CNN، إن الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا إلى جانب الدبابات، بعدد صغير من مركبات الإنقاذ المدرعة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر فإن: "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1، إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز" في حزمة المساعدات.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: تاس