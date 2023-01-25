بوتين: القوات الأمريكية في ألمانيا قوات احتلال حتى لو كان المسمى قانونيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأمريكية في ألمانيا، حتى ولو كان المسمى قانوني إلا أنها قوات احتلال.

وأضاف الرئيس بوتين: "بعد الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا كما تعلمون مقسمة إلى 4 قطاعات: الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والسوفياتية.

قام الاتحاد السوفيتي بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع تواجده فيها، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك. بالمعنى الدقيق للكلمة، رسميا وقانونيا، هناك قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا".

ولفت بوتين خلال حديث مع الطلبة، إلى أن أوروبا ستستعيد سيادتها عاجلا أم آجلا، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأكد بوتين: "أن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو حماية روسيا وسكانها من أي تهديدات من الأراضي المجاورة التي هي أراضيها التاريخية."الهدف، كما قلت مرات عديدة، هو حماية الناس، أولا وقبل كل شيء، حماية روسيا نفسها من التهديدات، التي يحاولون خلقها في أراضينا التاريخية المجاورة لنا. ولا يمكننا السماح بذلك".

وتابع بوتين قائلا:"القوميون الأوكرانيون لا يحسبون حساب أي شيء، لقد تحصنوا خلف المدنيين ويطلقون النار من خلف ظهورهم.