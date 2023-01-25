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البيت الأبيض: بدأنا بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز"

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البيت الأبيض: بدأنا بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات
Globallookpress Karolis Kavolelis via www.imago-images.de
صورة من الأرشيف
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أعلنت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض عن بدء العمل على تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز".

وقالت المسؤولة للصحفيين، يوم الأربعاء: "الآن نبدأ بالعمل على برنامج التدريب الواسع، لأن هذه الدبابات تمثل نظاما معقدا يتطلب إعدادا كبيرا ودعما تقنيا".

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وأضافت أن التدريب سيشمل العمل مع الدبابة وصيانتها على حد سواء.

وأشارت إلى أن مكان التدريب لم يحدد بعد، لكنه سيجري خارج أراضي أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة من نوع "إم 1 أبرامز".

المصدر: نوفوستي

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