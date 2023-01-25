باحث بريطاني: لا جدوى من نقل الدبابات إلى أوكرانيا.. روسيا تتكيف مع كل وضع

اعتبر الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، فرانز ستيفان جادي، أنه من غير المرجح أن يغيّر نقل دبابات "ليوبارد2" مسار الصراع في أوكرانيا .

وعبر جادي عن رأيه في مقال له بصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أشار فيه إلى أنّ الدول الغربية يجب ألّا "تبالغ في تقدير أهمية" توريد الدبابات إلى سلطات كييف.

وأضاف: "من الناحية المثالية، يمكن استخدام ليوبارد 2 بالاقتران مع عربات المشاة القتالية والمدفعية ذاتية الحركة، وأنظمة الدفاع الجوي وفي الحرب الإلكترونية."

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وأردف قائلا: "لا يُمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التدريب المركّز، وإحداث تغييرات في العقيدة القتالية، فضلا عن ضمان التدفّق المستمر للأسلحة والذخيرة الغربية ".

وفي الوقت نفسه، قال الباحث جادي، إن توريد دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا "سيضيف صعوبات إضافية للعمليات التي تجريها كييف، وذلك لأنّ قدراتها ومتطلباتها اللوجستية تختلف عن تلك الموجودة في دبابات ليوبارد 2."

وبيّن أنه حتى لو تمكنت أوكرانيا من نشر لواء مدرع كامل أو أكثر"، فإن القوات الروسية، "على الأرجح سوف تتكيف مع هذا الأمر"، الأمر الذي لن يسمح لكييف باكتساب ميّزة كبيرة على أرض المعركة.

واليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا.

كما أعلنت الحكومة الألمانية بدورها أيضا أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2 من مخزون الجيش الألماني.

المصدر: RT