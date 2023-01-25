روغوف: تم تدمير مقر قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 الأوكراني في زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، عن تدمير مقر قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف، على الهواء في قناة "إن تي إس" التلفزيونية: "تم تدمير مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128، في مقاطعة زابوروجيه وتصفية طاقم قيادتهم".

ووفقا له، تجري الآن العمليات العسكرية الرئيسية في مقر زابوروجيه، على طول خط كامينسكوي - غوليبول - أريخوف.

وفي وقت سابق، ذكر روغوف، أن الجيش الروسي استولى على مناطق استراتيجية في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف أنه وفقا لآخر التقارير الواردة من الخطوط الأمامية، سيطر الجيش الروسي في اتجاه غوليبول على عدة معاقل على الخط الدفاعي لقرى مالينوفكا - تشاريفنوي - تشيرفونوي.

ومنذ فبراير 2022، تشن روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة على مدى السنوات الثماني الماضية منذ 2014.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن العملية العسكرية تهدف لاجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، وتحرير أراضي دونباس بالكامل، والعمل على حماية أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي