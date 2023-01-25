الصليب الأحمر: سوء معاملة أسرى الحرب أمر غير مقبول على الإطلاق

أعلنت الممثلة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر جنيفر سباركس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعتبر أن أي سوء معاملة لأسرى الحرب أمر غير مقبول على الإطلاق.

وردا على سؤال عما إذا كانت منظمتها على علم بوجود مقاطع فيديو تظهر إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، قالت: "رغم أننا لا نستطيع التعليق على حالات محددة، فإن أي سوء معاملة لأسرى الحرب غير مقبول إطلاقا من الناحيتين الإنسانية والقانونية."

ووصفت اللجنة الدولية، القتال في أوكرانيا بأنه "نزاع مسلح دولي"، وقالت سباركس، إن "القضايا المتعلقة بظروف الاعتقال ومعاملة أسرى الحرب تناقش بانتظام في سياق حوارنا الفردي والثنائي مع طرفي النزاع، ولا يمكننا مناقشتها علنا".

وأضافت: "إننا نتعامل مع أي مزاعم بإساءة معاملة أسرى الحرب المحتجزين من قبل طرفي النزاع على محمل الجد، ونشاركهم قلقنا ونذكرهم بالتزاماتهم القانونية بموجب اتفاقيات جنيف عندما يستدعي الوضع ذلك".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، في 14 يناير، إنها حصلت على مقاطع فيديو لعمليات اضطهاد ومطالبة بفدية من أقارب جنديين روسيين تم أسرهما.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى مطالبة الجانب الأوكراني على الفور بالامتثال لقانون حقوق الإنسان، بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 لحظر التعذيب والعنف ومعاملة الإنسان بكرامة.

وفي اجتماع عقد في موسكو في 19 يناير، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، طلبت موسكالكوفا من المنظمة تكثيف العمل على زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، وخاصة الجرحى.

المصدر: تاس