آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /03.03.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
لافروف: "G20" كان همها اقتصاديا ولم تتطرق منذ التأسيس لوضع العراق وليبيا بخلاف موقفها من أوكرانيا
لافروف: روسيا تعتمد في سياسة الطاقة على شركاء موثوقين مثل الصين والهند ولكن ليس الغرب
بوريل: استبعاد روسيا من مجموعة العشرين يتعارض مع مبدأ التعددية
الجيش الروسي يدمر قاعدة للغواصين الأوكرانيين في نيكولايف كانت تعد لمهاجمة سفن رسية
سياسي فرنسي: يزداد صعوبة على الغرب إخفاء حقيقة إخفاقات الجيش الأوكراني
العدل الأمريكية تعين 25 مدعيا عاما لمراقبة تنفيذ العقوبات على روسيا
قراء "دي فيلت" الألمانية يسخرون منها: بيربوك استدارت 360 درجة بتوجيهها هذا الطلب للافروف
السفير الروسي لدى لندن يكشف الحالة التي يمكن لموسكو أن تعود بها إلى اتفاقية "ستارت"
السفير الروسي لدى لندن ينفي مزاعم تقديم بكين مساعدة عسكرية لموسكو: لدينا ما يكفي
وزارة التجارة الأميركية تفرض قيودا على 37 شركة بما فيها روسية وصينية