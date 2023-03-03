السفير الروسي لدى لندن يكشف الحالة التي يمكن لموسكو أن تعود بها إلى اتفاقية "ستارت"

صرح السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، اليوم الجمعة، بأن عودة روسيا إلى معاهدة "ستارت" ستكون ممكنة إذا تراجعت الولايات المتحدة عن هدفها الاستراتيجي لتجاوز روسيا.

وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "هذا ممكن (العودة إلى اتفاقية ستارت) إذا غيرت الولايات المتحدة هدفها للفوز بنصر استراتيجي على روسيا".

وأثناء خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، يوم الثلاثاء 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3"، مؤكدا أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة.

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، "يجب أن نفهم بأنفسنا ما الذي لا تزال تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتها الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لحلف شمال الأطلسي".

المصدر: نوفوستي + RT