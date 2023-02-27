الكرملين: روسيا قد تستأنف مشاركتها في معاهدة "ستارت" حين يأخذ الغرب مخاوف موسكو في الاعتبار

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".

قال بيسكوف لصحيفة "إزفيستيا" ردا على سؤال حول إمكانية استئناف مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" الجديدة: "بالطبع، يجب أن تتغير الظروف بطريقة ما، يجب أن يتغير نهج دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة في فهمهم لاهتمام بلدنا بأمننا الخاص، في فهم نظرية عدم قابلية أمننا للتجزئة. أي أن أمن دولة لا يمكن تأمينه على حساب أمن دولة أخرى".

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

المصدر: تاس