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الخارجية الأمريكية: ما زلنا مستعدين للعمل مع روسيا لتنفيذ معاهدة "ستارت"

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الخارجية الأمريكية: ما زلنا مستعدين للعمل مع روسيا لتنفيذ معاهدة
Legion-Media
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أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، مالوري ستيوارت، أن إدارة الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل البناء مع السلطات الروسية التي علقت العمل بمعاهدة "ستارت".

وقالت ستيوارت في ندوة بمعهد واشنطن مكرسة لنقاش قرار موسكو تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" إن "الولايات المتحدة لا زالت مستعدة للعمل البناء مع روسيا من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت" الجديدة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا ما زلنا ننظر إلى السيطرة على الأسلحة النووية كوسيلة لتعزيز أمن حلفاء الولايات المتحدة والأمن العالمي".

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واعتبرت أن تعليق روسيا لمشاركتها في المعاهدة لن يجبر الغرب على التخلي عن دعم أوكرانيا، ويؤكد على الحاجة إلى مساعدة كييف.

وذكرت أن الولايات المتحدة ما زالت تتلقي إشعارات من روسيا في إطار معاهدة "ستارت"، وأشارت إلى أن واشنطن استلمت إشعارا جديدا من روسيا اليوم الاثنين ولكنها تتوقع أن تتوقف موسكو عن ذلك.

وأضافت أن روسيا يمكن أن تتأكد بسهولة من أن مطالباتها غير مبررة إذا أرسلت مفتشيها إلى المواقع الأمريكية.

وتابعت: "الأخبار السارة هي أن كل هذه المشكلات يتم حلها بسهولة إذا قررت موسكو العودة إلى فوائد الشفافية والاستقرار".

وأكدت أن الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال المفتشين الروس وعبرت بوضوح صيف عام 2022 أنه يمكنهم الوصول عبر الرحلات التجارية و"الطائرات الحكومية".

المصدر: نوفوستي+تاس

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