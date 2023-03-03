لافروف: روسيا تعتمد في سياسة الطاقة على شركاء موثوقين مثل الصين والهند ولكن ليس الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لن تعتمد بعد الآن على شركاء الطاقة الغربيين، وستعتمد في سياسة الطاقة على شركاء موثوق بهم، بما في ذلك الصين والهند.

وقال لافروف متحدثا في منتدى "ريسينا للحوار، في نيودلهي، ردا على سؤال حول تأثير الصراع في أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية: "الحرب التي نحاول وقفها والتي بدأها الغرب ضدنا باستخدام الشعب الأوكراني، بالطبع أثرت على السياسة الروسية، بما في ذلك سياسة الطاقة. والأمر بإيجاز هو أننا لن نعتمد بعد الآن على أي شركاء في الغرب".

وشدد لافروف على أن روسيا "لن تسمح لهم (الغرب) بتفجير المزيد من خطوط الأنابيب".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "ستكون سياسة الطاقة الروسية من الآن فصاعدا موجهة نحو شركاء موثوق بهم، أولئك الذين يمكن الوثوق بهم، الهند والصين، بالطبع من بينها".

وجدد لافروف في وقت سابق تأكيده على موقف روسيا الذي يطالب بضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف في الهجمات الإرهابية التي استهدفت خطوط أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي