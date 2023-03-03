سيئول لم تتخذ قرارا بعد بشأن تقديم أسلحة لأوكرانيا

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو أن سيئول "لم تتخذ بعد قرارا" بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال صحفي حول استعداد بلاده لبحث احتمال توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا قال هان داك سو في حديث لقناة "سي إن غن: "أعتقد لا حاليا".

وأضاف: "لم نتخذ بعد أي قرار بشأن توريد الأسلحة الفتاكة".

وقدمت كوريا الجنوبية حتى الآن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بالإضافة إلى مواد عسكرية مثل الخوذ، لكنها لم تقدم أي أسلحة لها.

المصدر: تاس