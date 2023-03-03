برلماني ألماني: لا أحد في البرلمان يعرف لماذا ذهب شولتس إلى واشنطن

قال زعيم المعارضة فريدريش ميرز، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن الغرض من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الولايات المتحدة غير معروف الأهداف لأي شخص في البرلمان.

وأضاف ميرز: "لا أحد منا في البرلمان والجمهور الألماني يعرف سبب هذه الرحلة. بالطبع، يجب أن يتحدث المستشار بانتظام مع الرئيس الأمريكي. ولكن إذا كان يبدو أنه سيذهب الآن فجأة إلى واشنطن، فيجب طرح سؤال ما هو الغرض. يجب أن يكون للاجتماع الشخصي سبب خاص. أنا لا أعرف".

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وبحسب زعيم المعارضة، فإن المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس قد تتطرق إلى إمداد أوكرانيا بالدبابات.

وتابع ميرز قائلا: "قبل بضعة أسابيع، قال المستشار إنه توصل إلى اتفاق تقوم بموجبه الحكومة الأمريكية أيضا بتزويد أوكرانيا بدباباتها القتالية. الآن سمعنا من المستشار الأمني ​​للرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أن هذا ليس هو الحال في في الوقت الحالي".

وشدد السياسي على وجود "عدد من التناقضات" بين برلين وواشنطن.

ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن "اجتماعا خاصا" اليوم الجمعة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، لبحث مواقفهما بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي